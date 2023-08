Festa con sorpresa per il Sassuolo Calcio, che si è presentato alla città in vista del suo 11mo campionato in serie A, alle ore 20,30 in Piazzale Della Rosa in centro a Sassuolo per la serata “Neroverdi al Palazzo”.

Bell’entusiasmo in piazza, almeno fino a quando sul palco non è salito Domenico Berardi, il giocatore più decisivo del decennio neroverde nella massima serie, che compiva proprio nell’occasione 29 anni e, accolto da un’ovazione, ha “freddato” il tifo neroverde: «Sono qui da tanto e sentire questo calore mi rende orgoglioso. Speriamo di migliorare quanto fatto lo scorso anno e di fare bene, se sarò qui, non lo so», ha detto.

Dichiarazioni che faranno discutere: il mercato è aperto sino a fine agosto e Berardinho, cui non mancano estimatori, sul piede di partenza per Sassuolo e per il Sassuolo sarebbe una pessima notizia.

Domani, Mercoledì 2 agosto, è in programma l’amichevole Parma-Sassuolo alle ore 20,30 allo Stadio Tardini di Parma.

Continua a ritmo sostenuto la Campagna Abbonamenti al Sassuolo Calcio per la stagione 2023/24 con il superamento della quota di 3.500 tessere (3.514 fino a ieri), a distanza di meno di due settimane dall’apertura delle sottoscrizioni.