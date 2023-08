Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 3 agosto l’incontro tra il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam.

Oggetto dell’incontro l’aggiornamento sulla situazione dei cantieri di lavori pubblici, in particolare ponte vecchio e piazza Garibaldi, e l’esame approfondito della questione Tari, emersa nelle ultime settimane.

Sul fronte lavori pubblici il sindaco ha illustrato gli ultimi sviluppi su piazza Garibaldi, dove sono ripresi i lavori e si sta procedendo alla posa delle tubazioni per lo scarico dell’acqua piovana, oggetto della revisione di progetto che ha rallentato l’esecuzione delle opere.

Per quanto riguarda la tassa rifiuti il sindaco ha illustrato la situazione, ribadendo quanto riferito nelle comunicazioni fatte nell’ultima seduta del Consiglio Comunale e ricordando che anche per quest’anno l’amministrazione comunale provvederà al rimborso della Tari per le attività di piazza Garibaldi.

“Il territorio comunale di Finale Emilia – ha detto il sindaco – conta 7.600 utenze, 6.700 domestiche e 900 non domestiche e quindi legate alle imprese. Con la collaborazione di Geovest si sta procedendo ad analizzare e approfondire una cinquantina di situazioni, grazie anche all’attività di sportello che l’azienda di servizi per l’ambiente ha attivato dalla scorsa settimana”.

Alla luce dell’istruttoria avviata, che riguarda anche l’esame a campione di altre fatture, si è convenuto di riprendere l’argomento nella seduta della Consulta dell’Economia che verrà convocata per metà settembre, per aggiornare in modo preciso sui risultati dell’analisi in corso.

“Le associazioni di categoria, che ringrazio per il lavoro di consulenza che stanno assicurando ai propri associati su questo tema – aggiunge il sindaco – hanno condiviso la proposta di portare l’argomento in sede di Consulta dell’Economia e richiesto risposte puntuali alle domande di chiarimenti da parte delle attività che loro rappresentano”