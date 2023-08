Incendio nella notte nell’ex locale centrale termica di via Paradisi 10 a Reggio Emilia, trasformato in dormitorio irregolare. Sul posto, verso le 4:00, sono intervenuti i Vigili del fuoco con due squadre. Erano presenti anche i carabinieri. L’incendio ha reso inagibile il locale.

Poco dopo le mezzanotte i Vigili del fuoco erano intervenuti in via della Pace a Correggio per l’incendio di un’autovettura il cui proprietario, un francese in ferie in Italia con la famiglia, è rimasto ustionato al volto. Sul posto, oltre ai pompieri, i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato all’Ospedale di Reggio Emilia dov’è stato ricoverato in codice di media gravità, e i carabinieri.