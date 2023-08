Nella mattina del 5 agosto, un cittadino italiano sulla cinquantina si è presentato ai Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena con un cane di taglia grande, sesso maschile e razza Weimaraner. Il cittadino ha riferito ai Carabinieri di aver trovato l’animale nei pressi di un supermercato di via Caduti di Sabbiuno e di averlo preso perché era da solo e vagava in una zona transitata da veicoli.

I Carabinieri hanno preso in consegna il maestoso cane che si è trovato subito a suo agio nella caserma di via Paolo Poggi, in compagnia dei militari addetti alla ricezione del pubblico. Qualche ora dopo, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno fatto salire il cane nell’autoradio e lo hanno portato da una veterinaria per una visita di controllo e per cercare di risalire al proprietario che si è fatto vivo poco dopo, quando ha telefonato in caserma dicendo che aveva smarrito il suo animale domestico.

Informato che il cane stava bene, il proprietario, residente in zona, si è presentato dai Carabinieri per riprendere il suo amatissimo amico a quattro zampe che si era allontanato da casa. Il proprietario del cane ha ringraziato tutti per averlo aiutato.