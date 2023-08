Il ricordo dei colleghi in memoria del Dr. Alessandro Bonini, recentemente scomparso. Alla famiglia le più sentite condoglianze perla grave perdita da parte della Direzione e di tutti i colleghi.

“Così Alessandro ci ha lasciato in un’assolata domenica di agosto, con il riserbo che lo distingueva.

Il dolore per la sua perdita ci lascia attoniti e storditi.

Alessandro era “uno del Trasfusionale” dal 2012, ma faceva parte della nostra Azienda già dal 1998, quando in Ematologia aveva avviato l’attività di trapianto di midollo osseo al Santa Maria Nuova occupandosi di molteplici aspetti: dalla gestione attenta dei pazienti trapiantati alla formazione del personale infermieristico.

Il suo prezioso contributo ai reparti in cui ha lavorato era il riflesso della sua passione per la medicina; non mancava mai di condividere le più aggiornate linee guida e novità cliniche, che sapeva tradurre in giudizi e pareri acuti e ponderati.

Nascondeva dietro una certa ruvidezza la sua capacità di essere vicino a chi aveva bisogno.

Oltre la medicina, il suo cuore era tutto per la sua famiglia, a cui la Direzione Aziendale ed i colleghi che ne hanno apprezzato quotidianamente le qualità personali e professionali, oggi sono vicini.

Ciao Alessandro”

Roberto Baricchi e tutto il personale della Medicina Trasfusionale

Francesco Merli e tutto il personale dell’Ematologia