Domenica scorsa 6 agosto, in occasione della Fiera del Parmigiano Reggiano di Casina, grazie al patrocinio dello stesso comune, la ASD Compagnia di Artemide ha organizzato la quarta edizione di una manifestazione arcieristica in costume medievale.

La cornice dello splendido castello di Sarzano è stata l’ambientazione spettacolare e perfetta per questo tipo di evento, che ha visto la partecipazione di tantissimi arcieri provenienti anche da regioni confinanti.

Davvero la fantasia nella realizzazione dei bersagli, anche in questa edizione, non è mancata ai ragazzi dell’organizzazione, torri medievali, feritoie, elmi, scudi e un’attenzione speciale per la storia del nostro territorio con l’immancabile mitologico Foionco e una piazzola dedicata al “ricamo canusino” che ispira ai fregi matildici del Castello di Sarzano

Tutto questo insieme a vari costumi medievali dei partecipanti ha dato colore e gioia ai visitatori, regalando una domenica diversa dal solito.