Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto a 6 km SW di Frassinoro, sull’Appennino modenese. Il sisma, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 01:32, è stato avvertito, oltre che a Frassinoro, anche a Pievepelago, Riolunato, Palagano e Fiumalbo e nel reggiano, a Villa Minozzo e a Toano. Per ora non vengono segnalati danni. Altre due scosse sono state registrate in provincia di Parma: ieri alle 23:58 a Felino (di magnitudo 2.1) a all’01:42 a Montechiarugolo (ML 2.0).