Sono stati recentemente pubblicati due bandi d’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà dell’azienda sanitaria siti a Reggio Emilia e in provincia.

L’iniziativa rientra nella strategia di investimento delineata dalla direzione aziendale, il ricavato sarà destinato a finanziare progetti di prossima realizzazione.

C’è tempo sino a lunedì 11 settembre prossimo alle ore 13:00 per presentare le offerte per l’asta pubblica ad aggiudicazione separata per mezzo di offerta segreta, in aumento sul prezzo a base d’asta, per i seguenti immobili in provincia:

a Guastalla in via Mentana n.15, “Villa Caterina” consistente in due fabbricati ubicati in vasta area verde di pertinenza, metri cubi 1.660, base d’asta 391.500 euro;

a Castellarano in via Roma n.57, un fabbricato di due piani con area cortiliva esclusiva, metri cubi 1.924, base d’asta 352.800 euro;

a Ramiseto in via Notari n.5, un’unità immobiliare con box auto, rispettivamente di 7 vani e 16 metri cubi, base d’asta 39.600 euro.

Scadrà, invece, mercoledì 27 settembre prossimo alle ore 13:00 il termine presentare le offerte per l’asta pubblica ad aggiudicazione separata per mezzo di offerta segreta, in aumento sul prezzo a base d’asta, per immobili che si trovano a Reggio Emilia città:

in via Monte S. Michele n.8, un edificio multipiano con area cortiliva esclusiva, consistenza metri cubi 16.450, base d’asta 1.647.008,54 euro;

in Piazza Vallisneri n.4, un appartamento, 7 vani, base d’asta 160.000 euro;

in Piazza Vallisneri n.4, un appartamento, 5,5 vani, base d’asta 110.000 euro;

in Piazza Vallisneri n.4/A e 4/B, un locale commerciale, 49 metri cubi, base d’asta 70.000 euro;

in Piazza Vallisneri n.3/C, un locale commerciale, 24 metri cubi, base d’asta 34.000 euro.

Le procedure pubbliche avranno luogo nella sede del Servizio Appalti e Patrimonio, al 2° piano del padiglione Spallanzani in Viale Umberto I n.50 a Reggio Emilia, rispettivamente in data 13/9 alle 9:30 e 10/10 ore 9:30.

I bandi, insieme alle perizie degli immobili e alle informazioni di contatto, possono essere consultati sul sito web www.ausl.re.it nella sezione “profilo del committente”.