Denunciato per ricettazione di furgone e di targa rubati, per inosservanza delle norme sugli stranieri, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, ma è probabile che la sua posizione si complichi ulteriormente in seguito ad accertamenti ancora in corso anche da parte delle forze di polizia di altre province.

L’uomo, un 24enne di nazionalità straniera è stato denunciato dalla Polizia locale di Modena nella serata di giovedì 10 agosto dopo essere stato fermato sulla tangenziale Pirandello che pochi minuti prima aveva imboccato contromano scontrandosi anche con una vettura che ora la Polizia locale sta cercando di rintracciare. Si tratta di una Fiat Panda grigia guidata da una donna: la conducente che ha proseguito la marcia dopo l’urto, rivolgendosi al Comando di via Galilei, potrà ottenere i dati della copertura assicurativa del mezzo con cui si è scontrata per rivalersi dei danni subiti. L’incidente è avvenuto verso le 20.40.

Pochi minuti prima un furgone Opel Combo era entrato ad alta velocità nel parcheggio del piazzale di parco Ferrari, su via Emilia ovest, dove le pattuglie della Polizia locale erano impegnate insieme ai Vigili del Fuoco per l’incendio di un altro veicolo. Gli agenti della Polizia locale hanno intimato l’alt al conducente del furgone che si è invece dato alla fuga. Il 24enne alla guida ha imboccando contromano l’ingresso 12 della tangenziale Pirandello in direzione Bologna e si è appunto scontrato, fortunatamente in maniera lieve, contro una vettura proveniente dalla direzione opposta. L’urto ha causato lo scoppio di un pneumatico del furgone che si è fermato nell’area di un distributore di benzina, prima dell’uscita di Ponte Alto, ma il 24enne ha tentato di continuare la fuga a piedi scavalcando il guard rail, con in braccio la figlia di pochi anni che viaggiava con lui sul veicolo.

È stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti della Polizia locale: una pattuglia ha anche scortato il mezzo del 118 che ha trasportato la bambina al Pronto soccorso per controlli sanitari. La piccola fortunatamente era in buone condizioni ed è stata recuperata dalla madre.

Il padre invece, per altro privo di documenti d’identità, è stato fotosegnalato e identificato. Al 24 enne, residente a Rimini, la Polizia locale ha contestato la guida senza patente e altre violazioni al Codice della Strada, ma l’uomo è stato anche denunciato penalmente. Il furgone Combo che guidava era infatti stato rubato diverse ore prima davanti a Riccione e anche la targa che esponeva è risultata rubata. Già nella mattinata odierna, di venerdì 11 agosto, il mezzo è stato infine restituito al proprietario titolare di lavanderia.