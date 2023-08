Il Lions club Host Reggio Emilia Città del Tricolore ha donato ieri al Comune di Reggio una bandiera Tricolore di grandi dimensioni adatta a sventolare sulla Torre del Bordello. Il club si è mobilitato dopo che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, il temporale che si è abbattuto sulla nostra città, con forte vento, ha provocato la lacerazione completa della banda rossa della bandiera italiana della torre civica.

Il sindaco Luca Vecchi, che ha ricevuto la delegazione e la nuova bandiera in sala del Tricolore, ha ringraziato il Lions club Host Città del Tricolore sia per il dono, sia per il forte impegno del Club ad approfondire e a mantenere viva la storia della città. “Si tratta di un bellissimo gesto – ha detto il sindaco – che testimonia la sensibilità di un importante Club come il Lions che si prende cura della propria città e dei suoi beni, e in questo caso del simbolo più importante che ci rappresenta, quel Tricolore che è nato qui a Reggio Emilia e che è poi diventato emblema di un intero Paese, simbolo di civiltà, diritti e uguaglianza per tutti i cittadini”.

Il presidente del Lions club Host Reggio Emilia Città del Tricolore Silvano Davoli, accompagnato dal responsabile distrettuale Ennio Ferrarini, ha ricordato la pluriennale collaborazione del Club con l’Amministrazione comunale con iniziative legate al Museo del Tricolore, come il progetto Legium Lepidi e la centralina Meteo installata in memoria di padre Angelo Secchi.

Il Comune si è immediatamente attivato e, nella mattinata di ieri il Tricolore sventola nuovamente sulla Torre della città.