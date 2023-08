Intorno alle ore 9.00 di oggi è stato ritrovato in vita l’anziano disperso da ieri 11 agosto. Esausto e sotto shock è stato portato in ospedale per le cure del caso. Nelle operazioni hanno concorso circa 60 persone tra Vigili del fuoco, carabinieri soccorso alpino e personale volontario unitamente a squadre droni VF, e unità cinofile VF e del soccorso alpino.