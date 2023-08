Poco dopo le 23 di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano sono intervenuti per una lite segnalata presso un esercizio pubblico ubicato in quel centro abitato.

Sul posto sono giunti due equipaggi delle Stazioni Carabinieri di Pavullo e Serramazzoni, i quali, nell’interropere la discussione ancora in atto per futili motivi tra due contendenti all’esteno dell’esercizio pubblico, sono stati aggrediti da uno dei due litiganti.

Il 30enne ha opposto resistenza ai militari intervenuti, colpendo uno di loro con un pugno, cagionandogli lesioni personali.

La persona violenta è stata comunque contenuta e tratta in arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Questa mattina, il 30enne è stato condotto davanti al Giudice del tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.