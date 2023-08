Nel corso della serata del 12 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Modena, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, pianificati dal Comando Provinciale per garantire la sicurezza e la legalità nel capoluogo e rinforzati in occasione del ponte festivo di Ferragosto, hanno intensificato l’attività di vigilanza nella zona del centro.

Nel corso del servizio, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, transitando in Via del Mercato, ha proceduto all’identificazione di un 24enne che, sottoposto ad un più accurato controllo, è stato trovato in possesso di sei dosi di crack.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per detenzione ai fini di spaccio.