In occasione del Ferragosto, anche lunedì 14 agosto gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico, comprese le biblioteche Delfini, Giardino, Rotonda, Crocetta e Poletti.

Solo gli uffici di Polizia mortuaria di via Santi 40 rimarranno aperti esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri e sarà regolarmente attivo il Contact center della Polizia locale (059 20314) dalle 7.30 alle 18, così come l’ufficio denunce.

Rimarranno inoltre aperti per il “ponte” i luoghi dedicati alle visite turistiche (tutte le informazioni sulle aperture speciali previste per i giorni di festa su www.visitmodena.it).