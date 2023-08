Le Volanti della Questura di Bologna hanno individuato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un motociclista che, nella tarda serata di venerdì 11 agosto, era passato con il semaforo rosso e non si era fermato all’alt intimato dagli operatori.

Nello specifico il motociclista a bordo di una moto di grossa cilindrata e con un passeggero, transitando in via Mattei in direzione Villanova di Castenaso, veniva visto da una Volante impegnata in un servizio di controllo del territorio passare con il semaforo rosso ad un’intersezione semaforica. Gli operatori accendevano i dispositivi di segnalazione acustica e luminosa ed intimavano l’alt, ma il motociclista nonostante questo si dava alla fuga, prontamente seguito dagli operatori.

Questi ultimi seguivano il motociclista fino a riuscire a prendere la targa del mezzo, senza mettere a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada, del passeggero, la propria ed anche quella del soggetto datosi alla fuga.

Nello specifico da lodare il comportamento degli operatori, i quali azionando i già menzionati dispositivi di segnalazione hanno permesso di far percepire anche agli altri utenti della strada il pericolo, così da scongiurare il verificarsi di qualsiasi tipo di incidente.

Gli immediati accertamenti sulla targa hanno permesso di risalire al conducente del mezzo, un cittadino italiano di 22 anni incensurato, il quale alle domande degli operatori ammetteva il fatto e si scusava per il comportamento tenuto. Gli operatori procedevano quindi a sanzionare amministrativamente il soggetto ai sensi del codice della strada per le infrazioni commesse ed accertate durante l’inseguimento e a denunciarlo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.