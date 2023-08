Anche quest’anno, a Porta Aperta i volontari festeggiano il Ferragosto con gli ospiti dell’associazione con la consueta cocomerata ferragostana. L’associazione ringrazia tutti i volontari che anche in un giorno particolare come questo, sono presenti il 15 agosto con competenza e disponibilità per distribuire i pasti alle persone che si rivolgono all’associazione.

Sono in media 200 i pasti erogati ogni giorno alle persone che accedono a Porta Aperta, chi consumando il pasto in loco, chi da asporto; tra colazione, pranzo e cena sono oltre 60mila i pasti erogati in un anno. Ad oggi, Porta Aperta ospita 200 persone nelle varie strutture che gestisce; spesso di questa realtà si conosce soprattutto il servizio della mensa ma sono tante altre le aree in cui l’associazione è operativa. Tra queste, si richiama ad esempio il servizio dell’unità di strada che nelle sue uscite incontra circa 40 persone; c’è l’emporio sociale Portobello, sempre gestito da Porta Aperta, che annualmente eroga un supporto alimentare a circa 600 famiglie per un totale di circa 2000 persone; il Centro Salute del migrante e del senza dimora che grazie alla presenza di 20 medici volontari, 2 infermiere e 3 persone addette alla segreteria garantisce quasi 6mila visite in un anno a 1600 pazienti che accedono in media.