Nel mese di agosto si può ancora presentare la dichiarazione Isee aggiornata per ottenere l’assegnazione o la revisione della tariffa di nidi e scuole d’infanzia per l’anno di frequenza 2023/2024. La tariffa mensile di frequenza del nido e della scuola dell’infanzia comunali e di Fondazione Cresci@mo, statali e convenzionati è infatti attribuita utilizzando come parametro il valore dell’attestazione Isee.

Presentando la domanda si chiede che la tariffa mensile di frequenza del nido o della scuola dell’infanzia venga attribuita utilizzando come parametro il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare anagrafico. L’attestazione Isee si compila presso le sedi dei Caaf convenzionati o direttamente online sul sito dell’Inps tramite credenziali Spid/Cns/Cie.

L’attestazione Isee va presentata attraverso la piattaforma online accessibile con medesime credenziali sul sito del Settore servizi educativi del Comune di Modena (https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) entro il 28 agosto. In caso di mancata presentazione, per i nuovi frequentanti l’importo applicato corrisponderà alla fascia tariffaria più alta; successivamente, l’agevolazione tariffaria, se dovuta, potrà comunque essere richiesta e decorrerà dal mese di consegna dell’attestazione Isee corretta.

La dichiarazione Isee va presentata anche per ottenere la riduzione del costo del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2023/2024 e di ristorazione scolastica nella scuola primaria.

I nuclei famigliari residenti nel Comune di Modena in situazione di disagio economico (cioè, con indicatore Isee in corso di validità fino a 4.700 euro) possono richiedere, infatti, di usufruire di una tariffa scontata del 50 per cento per il servizio di trasporto scolastico e del 60% per quello di ristorazione scolastica. La domanda si può presentare fino al 2 ottobre 2023; anche in questo caso, la mancata presentazione comporta l’applicazione della tariffa piena e l’agevolazione, se dovuta, decorrerà dal mese di consegna dell’attestazione Isee corretta.Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto scolastico, le famiglie che vorrebbero usufruirne nell’anno scolastico 2023/2024, ma non hanno presentato domanda entro i termini, possono farlo entro il 24 agosto presentando domanda fuori termine. Il servizio è riservato ai residenti nel Comune di Modena che frequentano le scuole primarie, secondarie di primo grado e alcune scuole d’infanzia. Per la copertura geografica del servizio, i percorsi e i costi si possono consultare la sezione dedicate all’interno delle pagine web dei Servizi educativi del Comune.