Un ringraziamento da parte delle istituzioni a chi, anche in occasione del Ferragosto, è impegnato a garantire la sicurezza e la cura dei cittadini e a rendere la città sempre aperta e accogliente. È il significato della ormai tradizionale visita del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e delle autorità cittadine alle sale operative di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, oltre alla centrale operativa del 118.

È stato ricordato anche il ruolo che in questi giorni di intensi spostamenti su strade, autostrade e ferrovie svolgono la Polizia stradale e quella ferroviaria, nonché l’impegno dell’Esercito nell’Operazione Strade sicure e della Protezione civile del Centro unificato di Marzaglia.

Della delegazione delle autorità facevano parte anche la vicaria del prefetto Pinuccia Niglio, la questora Silvia Burdese, il comandante dei Carabinieri Antonio Caterino, la vice comandante della Polizia locale Annalisa Giunti, rappresentanti della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco.

Nel periodo in cui tanti modenesi sono in vacanza, è il significato della visita, c’è chi rimane in città e rischia di restare solo, come gli anziani o le persone che hanno bisogno di assistenza, e il prezioso lavoro dei professionisti ma anche di tanti volontari impegnati in questi giorni d’estate è ancora più importante.

È stato richiamato anche il ruolo svolto dagli operatori culturali e da chi, anche nella ristorazione e nel commercio, offre i propri servizi pure in questo periodo mantenendo la città aperta e attrattiva per i cittadini che rimangono e per i numerosi turisti in visita a Modena durante l’estate.

L’augurio di buon Ferragosto da parte delle autorità è rivolto anche a tutti coloro che saranno impegnati lavoro nel resto della provincia, a tutti i sindaci e alle loro comunità, nonché agli operatori che sul territorio garantiranno di poter trascorrere la festa in sicurezza e serenità.