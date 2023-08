Si intitola “TUTTI I COLORI DELL’ACQUA” la manifestazione ARTOLE’, giunta alla 26esima edizione, che si svolgerà sabato 19 e domenica 20 agosto. Un altro appuntamento nella località di Tolè, che da anni arricchisce con murales e sculture il centro storico e le numerose fontane.

“Ormai stiamo raggiungendo l’obiettivo di arrivare a 150 opere in pittura, scultura e terrecotte” dice Tina Zaccanti, Presidente dell’Associazione Fontechiara, la quale ha commissionato all’artista Adriano Calzolari il logo dell’associazione ideato dal pittore Rolando Gandolfi: una grande opera di sette metri di diametro dipinta a terra nella piazzetta del borgo, dedicata ai volontari, artisti e amici. Per la realizzazione un grazie particolare va al volontario Fabio Castagna.

Un’altra novità: il restauro del vecchio lavatoio del borgo, altra grande opera con scultura rappresentante l’acqua e mosaici di Luciana Fioribelli, artista che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Bologna sotto la guida del prof. Marco Lazzarato. L’Associazione Fontechiara ringrazia Margherita e Antonio Gambari che hanno donato la pavimentazione attorno al lavatoio e alla fontana.

Quest’anno arricchiscono le vie del centro storico le opere murales di F. Baraldi, L. Sammartino, A. Zandi e gli artisti dell’Associazione Art’Idice di Castenaso: T. Gozzi, F. Chiodini, B. Fabbri, G. Vanni, F. Pelizzotti, M.G. Miraggi, P. Montanari, R. Delledonne, L. Tancini. Sarà inaugurata anche una grande opera in terracotta dello scultore R. Barbato commissionata dalla famiglia Mattarozzi.

Il Sindaco Giuseppe Argentieri dichiara: “Come sempre il volontariato e l’associazionismo della frazione si dimostrano estremamente vivi, frizzanti e particolarmente sensibili nell’attaccamento al proprio paese. Senza queste magnifiche persone non sarebbe possibile realizzare manifestazioni di questo tipo e soprattutto mantenere vivi i nostri territori, in particolare quelli di crinale, che vedono delle difficoltà di insediamento importanti. Come amministrazione non possiamo che ringraziare l’opera svolta da tutti i volontari e apprezzarne la grande competenza, l’impegno, e il grande sforzo che mettono anche dal punto di vista economico”.

Programma

Sabato 19 agosto

Ore 18: apertura della manifestazione al Borgo e palazzo Bice Sapori, momento ludico-creativo proposto da BOLAB per bambini e bambine dai 2 ai 99 anni.

Domenica 20 agosto

Ore 10: musica in strada con i Makkarones, mercatino artistico, mostre di pittura

Ore 17: inaugurazione delle opere con sfilata in costume al borgo e lungo il centro storico, con tema inerente l’acqua

Ore 21: concerto della Banda Bignardi di Monzuno nella piazza della Chiesa

Stand gastronomici con prodotti locali, sempre aperti presso il palazzo Bice Sapori.

Durante la festa è aperta la mostra Linea Gotica presso le scuole elementari in via Basabue. All’inaugurazione saranno presenti le autorità comunali e il Comando Carabinieri Stazione di Vergato.

Oltre alla valorizzazione artistica del paese, i volontari dell’Associazione Fontechiara sono orgogliosi per i tanti visitatori, ogni anno più numerosi. Grande successo anche per il fiabesco bosco-parco “LA BIRICHINAIA”.