Venerdì 18 agosto 2023 alle ore 21:00 appuntamento all’Oasi Val di Sole, in via Dugale Secondo a Fossa di Concordia, per una serata tra stelle e natura promossa dal Comitato scientifico dell’Oasi Val di Sole.

Nello splendido scenario dell’Oasi, accompagnati dai canti e dai richiami degli animali notturni, potremo osservare il cielo limpido, privo di inquinamento luminoso, grazie alla guida di Luca Borsari, appassionato di astronomia e membro dell’associazione G. Montanari che gestisce l’omonimo osservatorio di Cavezzo.

Sia ad occhio nudo sia con l’utilizzo di un telescopio rifrattore, potremo osservare la Costellazione del Cigno, il Grande e il Piccolo Carro, Cassiopea, Cefeo e le stelle doppie. Dalle 23 in poi sarà visibile Saturno. Saranno inoltre presenti anche ornitologi e volontari per informazioni sull’Oasi Val di Sole e i suoi abitanti.

L’iniziativa rientra nelle attività di valorizzazione dell’Oasi promosse dall’Amministrazione comunale e la partecipazione è gratuita e senza necessità di prenotazione. È opportuno essere attrezzati con abbigliamento adatto (abiti chiari coprenti), repellenti per insetti, stuoie o poltroncine reclinabili per una migliore osservazione del cielo… con il naso all’insù!

Per arrivare all’Oasi Val di Sole occorre raggiungere la frazione di Fossa, e da qui prendere via Valdisole e percorrerla per circa 1 km, in buona parte di strada bianca; subito dopo il ponte si svolta a sinistra, si prosegue per circa 400 metri e si trova l’Oasi sulla destra.