È con entusiasmo che Legambiente Reggio Emilia annuncia il ritorno del suo Campo Estivo “Biologioco”, che celebra il suo diciannovesimo anno di attività ininterrotta. Rivolto ai giovani esploratori dai 6 ai 12 anni, il Campo Estivo “Biologioco” offre un’esperienza straordinaria di apprendimento, interazione con la natura e divertimento, contribuendo a formare nuove generazioni sensibili all’ambiente.

Un’avventura all’insegna della Natura e della Creatività:

Quest’anno il Campo Estivo “Biologioco” ha preso il via il 12 giugno, offrendo ai bambini l’opportunità di immergersi in un mondo di avventure in campagna all’aria aperta. Durante le prime settimane, i bambini hanno partecipato a lezioni di orientamento che hanno insegnato loro abilità vitali per orientarsi nella natura, mentre le cacce al tesoro hanno alimentato la loro creatività e il loro spirito di squadra. Le interazioni con gli animali, tra cui pecore e conigli, hanno instillato un senso di cura e rispetto per i nostri amici pelosi.

Impegno per la Sostenibilità e l’Apprendimento:

I giovani esploratori hanno abbracciato un programma coinvolgente e variegato. Le visite guidate presso l’azienda agricola “La Contea della Terra di Mezzo” a Carpineti hanno permesso ai bambini di fare amicizia con gli affascinanti Alpaca, mentre le uscite al Circolo di Equitazione di Reggio Emilia (CERE) hanno introdotto i bambini al magico mondo dei cavalli. Le visite guidate presso i Musei Civici di Reggio Emilia, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emili e presso la Centrale Idrica di Reggio Est di Iren, hanno arricchito l’esperienza dei partecipanti, offrendo loro un’ampia prospettiva sulla bellezza e sulla diversità dell’ambiente che li circonda.

Un mix eclettico di Divertimento e Educazione:

La diversità delle attività ha reso il Campo Estivo “Biologioco” un’esperienza straordinaria. Dai laboratori artistici per disegnare manga alle lezioni sull’alimentazione. Uno degli aspetti più importanti dell’esperienza è stato l’enfasi sulla corretta alimentazione sana e sostenibile, a cui è stata dedicata una intera settimana. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di costruire una piramide alimentare e ambientale, imparando l’importanza di fare scelte consapevoli per la salute dell’ambiente e del proprio corpo.

In un’ottica di educazione ambientale, i bambini hanno anche avuto l’opportunità di comprendere le caratteristiche dei diversi ecosistemi. Grazie all’intervento di un apicoltore esperto, i bambini hanno imparato l’importanza cruciale delle api nell’ecosistema e come possono contribuire alla loro protezione. Hanno inoltre partecipato a sessioni informative e coinvolgenti tenute dalle Guardie Zoofile e dalle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente, imparando come contribuire attivamente alla protezione degli animali e dell’ambiente. Sono state fornite ai bambini preziose competenze di sicurezza e soccorso, grazie alla partecipazione dei volontari di Protezione Civile di Legambiente, che hanno illustrato ai partecipanti cosa fare e come comportarsi in caso di emergenza.

Infine, durante la prima settimana di agosto, i bambini hanno anche goduto di momenti di intrattenimento e sorprese, come spettacoli di magia coinvolgenti e l’affascinante mondo delle bolle di sapone giganti presentato dal clown Agide.

Sport, Avventura e Impegno Ambientale:

Dal 21 agosto, il Campo Estivo “Biologioco” riaprirà le porte per una settimana dedicata allo sport, sottolineando l’importanza dell’attività fisica nel promuovere la sensibilità ambientale e il rispetto reciproco. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere le abilità di base del calcio, della pallavolo, dell’atletica leggera (staffetta) e della pallacanestro.

Incontri Speciali e Avventure Future:

La settimana di riapertura sarà anche contraddistinta dalla visita dei volontari della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), che condivideranno la storia affascinante della bicicletta e organizzeranno una stimolante gimkana con le biciclette.

Nelle settimane successive e fino alla riapertura delle scuole, il Campo Estivo “Biologioco” continuerà a offrire esperienze uniche, compresa la partecipazione alla vendemmia e tante altre attività coinvolgenti in contatto con la natura, completando così un’estate indimenticabile e formativa.

Iscriviti e Unisciti all’Avventura:

“Il Campo Estivo ‘’Biologioco’’ di Legambiente Reggio Emilia si conferma come un’occasione unica per i bambini di scoprire e apprezzare la natura, acquisendo conoscenze preziose e sviluppando un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente. L’impegno costante di Legambiente e di tutti i suoi volontari nel promuovere l’educazione ambientale e la sostenibilità continua a ispirare e plasmare le menti dei futuri guardiani del nostro pianeta. Le iscrizioni per il Campo Estivo sono ancora aperte e invitiamo tutti i genitori a cogliere questa straordinaria opportunità per i loro bambini di acquisire conoscenze significative e sviluppare un forte senso di impegno ambientale” – dichiara Bokar Diop, Presidente di Legambiente Reggio Emilia.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al Campo Estivo “Biologioco”, è possibile visitare il sito web www.legambientereggioemilia.it contattare il seguente numero telefonico della sede 0522431166 o scrivere all’indirizzo e-mail info@legambientereggioemilia.it.