Poco dopo le 7.00 di ieri 19 agosto, i carabinieri della stazione di Quattro Castella, su input della centrale operativa del comando provinciale di Reggio Emilia allertata da un istituto di vigilanza che si avvedeva del furto, sono intervenuti in via Togliatti a Montecavolo di Quattro Castella per curare un sopralluogo di furto all’interno di un ristorante.

Ignoti ladri, utilizzando un tombino, hanno infranto la vetrata del ristorante introducendosi all’interno dei locali, e qui hanno asportato il fondo cassa ammontante a circa 600 euro. Sono in corso le verifiche per stabilire eventuali altri ammanchi. I danni cagionati per la perpetrazione del furto ed eventuale refurtiva sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini.