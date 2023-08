REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il campionato dell’Atalanta inizia con una vittoria. I nerazzurri si impongono 2-0 contro il Sassuolo: a decidere il match Nadir Zortea e Charles De Ketelaere. Il belga ci ha messo 38 minuti per rinascere e cancellare l’annus horribilis con la maglia del Milan con un gol che ha permesso agli orobici di strappare i primi tre punti della stagione. Gasperini si è affidato alle certezze mandando in campo soltanto uno dei nuovi arrivati, Sead Kolasinac: il tecnico ha ignorato le voci di mercato schierando Duvan Zapata con Pasalic e Lookman a supporto. Dionisi ha invece fatto a meno di Domenico Berardi – coinvolto nelle voci di mercato anche se l’ad Carnevali ha confermato che rimarrà in neroverde -, nel 4-2-3-1 il tecnico ha piazzato Pinamonti unica punta supporto da Bajrami. Prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Carlo Mazzone, scomparso ieri. Nella prima frazione i nerazzurri hanno gestito sfiorando il gol in diverse occasioni, due i salvataggi sulla linea da parte dei padroni di casa: Laurientè ha provato ad accendere la luce in una frazione in cui c’è stata parecchia difficoltà nel costruire la manovra. Nel secondo tempo si è visto subito Charles De Ketelaere, il belga dopo 18 minuti di gioco ha sfiorato il gol con un’ottima girata di prima intenzione, ma l’ex Milan è stato fermato soltanto dalla traversa. I bergamaschi hanno provato ad alzare il ritmo nella parte finale di gara, la svolta è arrivata al 38′ della ripresa proprio dallo stesso De Ketelaere: il numero 17, su cross di Ruggeri, ha trovato la rete nonostante il tentativo di Consigli di respingere sulla linea. Nei sette minuti è arrivato il gol del 2-0 con una conclusione violenta di Zortea dal limite dell’area.

