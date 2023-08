In un caldo pomeriggio al Mapei Stadium ha fatto il suo esordio in campionato il Sassuolo targato Dionisi 3. Esordio contro un avversario tosto come sempre sa essere l’Atalanta di Gasperini che la partita l’ha seguita dal palchetto causa squalifica, al suo posto in panchina Tullio Gritti.

Sulle note dell’inno Neroverdi cantato da Nek sono scesi in campo dal primo minuto, Consigli, Erlic, Henrique, Vina, Viti, Lopez, Tolijan, Bajrami, Laurientè, Defrel e Pinamonti, di Berardi nemmeno l’ombra essendo il talento calabrese, momentaneamente fuori rosa per sua scelta pare.

Toccante il silenzio totale dello stadio (12.298 spettatori) e il forte applauso a seguito per il ricordo di Carlo Mazzone.

Ci prova subito Defrel con una conclusione in porta al secondo minuto che impegna Musso per evitare il vantaggio e la Dea che risponde un minuto dopo con Pasalic che si vede fermare il pallone diretto in porta da un attento Erlic (in grande condizione).

Una prima mezzora a ritmi alti come le temperature che portano il Sig. Marchetti arbitro dell’incontro a fermare al minuto 25 per il “cooling break”.

Al 31’ è Duvan Zapata a impegnare seriamente Consigli per una conclusione parata dalla destra della sua area di rigore.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore degli ospiti salvataggio sulla linea di Lopez dopo una conclusione di Zapata al minuto 42, il primo tempo si è chiuso dopo tre minuti di recupero.

Alla ripresa Dionisi manda in campo Filippo Missori al posto di Mattias Vigna mentre per l’Atalanta fa il suo esordio in nerazzurro De Ketelaere al posto di Zapata.

Proprio De Ketelaere si divora una occasione clamorosa sbagliando la conclusione di testa sotto porta al 49’.

Al 61’ al Mapei si rivede anche Gianluca Scamacca mentre per i padroni di casa entra Thorstved al posto di Bajrami. Nemmeno il tempo di entrare e Scamacca fa provare un brivido a tutti i tifosi del Sassuolo, scheggiando la traversa di Consigli.

Al 77’ lascia il campo Mattia Viti per Miranda e si accomoda in panchina anche Defrel per Mattia Volpato tenendo Mulattieri caldo per la parte finale della partita.

Al minuto 83 arriva inesorabile il gol di De ketelaere che di testa forza i guanti di Consigli che sul momento sembrano evitare il peggio ma l’intervento della gol line tecnology convalida la rete. Uno a zero per l’Atalanta.

Quinto e ultimo cambio per i padroni di casa, dalla panchina si alza Samuele Mulattieri che prende il posto di Pinamonti.

Al 92’ è l’ex Nadir Zortea cha fa male al sassuolo con una conclusione da fuori area (forse deviata) che si insacca nell’angolo basso a destra della porta di Consigli.

Dopo sette minuti di recupero, Marchetti fischia tre volte e la prima di campionato termina con una sconfitta casalinga per il Sassuolo.

Claudio Corrado