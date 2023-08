E’ stato pubblicato il bando per appaltare i lavori di completamento del sottopasso ciclopedonale nella Stazione ferroviaria, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), secondo il criterio del minor prezzo: le imprese interessate hanno tempo fino alle 12 di sabato 2 settembre. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 1,4 milioni (1.394.974,97 per l’esattezza), e la durata dei lavori è prevista in nove mesi («270 giorni naturali e consecutivi») dal verbale di consegna dei lavori. L’intervento riguarda in particolare il rifacimento del piazzale della stazione e la realizzazione della pensilina sul lato est (verso il parco dell’Oltreferrovia).

La procedura sarà gestita in modo interamente telematico sulla piattaforma regionale “SATER” all’indirizzo https://intercenter.regione.emiliaromagna.it mentre tutta la documentazione di gara è disponibile anche sul sito della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine (www.terredargine.it sezione “Amministrazione trasparente”, poi sottosezione “Stazione Unica Appaltante–SUA” quindi “Bandi di gara e contratti”).

Con le stesse modalità e scadenza, è stato pubblicato anche il bando di gara per la rotatoria sulla tangenziale “Losi” all’incrocio con viale Peruzzi, precisamente «opere di viabilità’ complementare al nuovo polo sportivo», anch’esse finanziate dal PNRR.

Questo appalto, il cui importo è quasi identico all’altro (1.367.859,01 euro), oltre alla rotatoria prevede la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale. In questo caso i tempi di realizzazione sono previsti in sei mesi.