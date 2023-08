Nelle prime ore di questa mattina, personale della Polizia di Stato ha arrestato un individuo mentre tentava di compiere un furto aggravato su una vettura parcheggiata in via Maggi a Bologna. L’azione rapida e determinata degli agenti ha permesso di impedire il crimine e di assicurare l’autore alla giustizia.

Alle ore 02:45 l’equipaggio di una delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Bologna stava effettuando il regolare controllo del territorio quando gli operatori sono stati attirati dalla presenza di un’auto con lo sportello anteriore aperto. All’interno dell’auto si trovava un individuo che cercava di nascondersi al loro arrivo.

Senza esitazione gli agenti si sono avvicinati all’auto e hanno sorpreso l’uomo che intento a rovistare nell’auto, verosimilmente forzata poco prima.

Nonostante il tentativo di nascondersi, il sospettato è stato tratto in arresto dagli agenti. È emerso che l’uomo, originario del Marocco, non aveva documenti di identificazione validi e risultava essere un soggetto sprovvisto di regolare posizione in Italia.

Il cittadino marocchino è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ed antropometrici, che hanno rilevato diversi pregiudizi penali per reati legati agli stupefacenti ed al patrimonio.

Il sospettato è stato deferito in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato e processato in direttissima. In quanto irregolare sul territorio nazionale ed inottemperante ad un ordine di lasciare il territorio dell’Unione Europea emesso in precedenza, il soggetto si trova a disposizione del locale Ufficio Immigrazione che provvederà all’espulsione.