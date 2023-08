Come ogni anno, sui territori comunali di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro, in queste settimane si ripete il fenomeno delle soste temporanee da parte di gruppi di persone che risiedono irregolarmente in luoghi pubblici, in particolare nelle aree di sosta delle attività commerciali e delle attività produttive, senza preventive autorizzazioni da parte delle Amministrazioni comunali. Durante questi insediamenti, si verificano spesso fenomeni di degrado urbano, con accensioni di fuochi e abbandono di rifiuti, suscitando lamentele presso la popolazione.

“È un fenomeno che stiamo cercando di contrastare e limitare – spiegano i Sindaci di Castelfranco Emilia e di San Cesario sul Panaro, Giovanni Gargano e Francesco Zuffi – con interventi da parte delle due Polizie Locali e dei Carabinieri, che intervengono tempestivamente per allontanare i gruppi di persone insediate in maniera abusiva, nonostante le norme in materia siano spesso inefficaci. Stiamo comunque verificando tutte le possibilità che la normativa mette a disposizione delle Amministrazioni per regolamentare e disincentivare questi fenomeni. Sappiamo che da altre parti si è provveduto ad applicare il Daspo urbano. – continuano i Sindaci – Non escludiamo nulla, ma sappiamo che questo territorio non ha bisogno di misure per rispondere a singoli fenomeni, che a volte possono risultare eclatanti ma palliative. Da anni, i Sindaci dei Comuni dell’Unione del Sorbara stanno chiedendo l’elevazione a Comando Compagnia dell’attuale Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia, come soluzione strutturale che può consentire al territorio di veder aumentate risorse e personale per migliorare la sicurezza delle nostre comunità e contrastare fenomeni di degrado urbano e di illegalità”.