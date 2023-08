Si è recato nei pressi di una piscina del comune di Scandiano, recandosi negli spazi dove sono dislocati gli armadietti di sicurezza. Quindi ha armeggiato all’interno di uno di questi, impossessandosi del portafoglio con all’interno danaro e documenti personali della vittima, una 48enne residente a Reggio Emila. Furto commesso sotto “l’occhio” delle telecamere del sistema di videosorveglianza della piscina che ha ripreso le varie fasi del furto.

La derubata si era recata con il figlio in piscina avendo cura di riporre all’interno di un armadietto di sicurezza alcuni suoi effetti, tra cui il portafoglio contenente i documenti e danaro in contante. Tornata dopo alcune ore constatava che ignoti, dopo aver divelto il lucchetto che assicurava la chiusura, avevano aperto l’armadietto asportando il suo portafogli. Quindi la denuncia ai carabinieri della tenenza di Scandiano che avviavano le indagini, partendo dall’acquisizione del filmato che riprendeva l’azione delittuosa del ladruncolo, immortalandone il volto. Il diretto interessato tuttavia anticipava le risultanze investigative dei carabinieri scandianesi e il giorno dopo il furto, con in mano il portafogli rubato, si presentava in caserma ammettendo le sue responsabilità. Aveva sottratto il portafoglio prelevandone il solo contante, circa 80 euro, per poi gettarlo in una siepe dove l’ha recuperato prima di presentarsi e costituirsi ai carabinieri. I militari della Tenenza di Scandiano hanno quindi acquisito a carico del minorenne elementi circa la sua presunta responsabilità, circostanza per cui il giovane è stato denunciato alla Procura minorile del capoluogo felsineo.