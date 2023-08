Calici in Rocca, arrivato alla sua sedicesima edizione, rimane uno degli appuntamenti di fine estate più amati, che richiama ogni anno nuovi partecipanti e un folto pubblico di affezionati.

Nella cornice dei Giardini della Rocca del Boiardo, la serata di mercoledì 6 settembre sarà dedicata ai vini bianchi, mentre la seconda, mercoledì 13, soddisferà gli amanti dei rossi. Chi preferisce le birre ai vini potrà poi partecipare, il 20 settembre, a Boccali in Rocca, una degustazione di birre artigianali.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Scandiano in collaborazione con sette cantine del territorio, la Compagnia della Spergola, Onav Reggio Emilia ed Emilia Wine Experience, ed è ospitata nei giardini della Rocca dei Boiardo.

Le serate avranno inizio alle 20.00, e la partecipazione costerà 12 €: l’ingresso comprende un carnet di cinque degustazioni, il calice e la tasca porta bicchiere. Disponibili, come da tradizione, anche le degustazioni guidate gratuite coi sommelier di Onav,

“Calici e Boccali in Rocca sono ormai diventati un appuntamento immancabile per Scandiano – ha spiegato il sindaco Matteo Nasciuti – che punta sulla valorizzazione dell’enogastronomia, eccellenza del nostro territorio. Nella stessa ottica di valorizzazione del territorio non mancherà nemmeno la Spergolonga, la camminata tra vigneti alla scoperta delle nostre cantine.”

Lo street food, per chi vorrà, sarà messo a disposizione dai ristoranti del centro storico: i partecipanti potranno accomodarsi a un tavolo (fino a esaurimento posti) o posizionarsi nelle aree picnic dei giardini, portando un telo da casa.

Previsto, per entrambe le serate, anche un accompagnamento musicale: Il 6 settembre, in occasione della serata dedicata ai bianchi, si esibiranno gli INTERNO 1 Jazz Council, il 13 settembre i DISPARI DUO.

Le prevendite saranno aperte da sabato 26 agosto su Vivaticket.