Poco prima delle 10:00 i Vigili del fuoco con quattro squadre sono intervenuti in una carrozzeria di via Emilia Est, in località Fossalta, dove si è verificata un’esplosione, presumibilmente durante le operazioni di verniciatura.

Nella deflagrazione sono rimaste ferite gravemente due persone, trasportate in ospedale con elisoccorso. L’incendio scaturito è sotto controllo ed al momento in fase di bonifica. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e al personale del 118 l’Arma dei Carabinieri.