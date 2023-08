L’estate continua in compagnia della rassegna di letture e spettacoli per bambine e bambini (a cura dalla Biblioteca Comunale di Gattatico, in collaborazione con la Biblioteca “Il Mappamondo” – Istituto Cervi e Biblioteca Comunale di Campegine) “Fili d’Erba… Intrecci di Storie”.

Cinque appuntamenti nelle sere d’estate con avventure sempre nuove ed itineranti nel territorio di Gattatico e Campegine, da (ri)scoprire insieme con il pretesto di una lettura animata dalle nostre bravissime lettrici volontarie.

Letture, ma non solo… Il cartellone si arricchisce quest’anno di altri eventi rivolti ai più piccoli come i Festival teatrali Baracca e Burattini (curato dall’Associazione 5T) e Praticio di Mangiafuoco.

Per il quarto appuntamento lunedì 28/8, alle ore 20:30, presso il Parco pubblico di via F.lli Rosselli, 9 – Taneto di Gattatico, è in programma una serie di letture a tema “Storie misteriose”.

Le letture saranno poi una divertente introduzione dello spettacolo “Gli strani casi dell’Ispettor Balanzone”, a cura di Zanubrio Marionettes, nell’ambito della rassegna di teatro per ragazzi “Baracca e Burattini”.

Un’occasione speciale per vedere uno spettacolo di burattini di qualità, realizzato da una tra le migliori compagnie italiane di tradizione emiliana.

Con l’ausilio di trucchi stupefacenti, andrà in scena una divertente farsa che gioca con gli stereotipi letterari e cinematografici dei thriller di investigazione, citando i classici del genere (Hitchcock, Hammett, Poe, Conan Doyle, Chandler).

Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero, la prenotazione è consigliata.

Per informazioni: 0522 678657 / biblioteca@comune.gattatico.re.it – 0522 677906 / biblioteca@comune.campegine.re.it – 0522 678356 / morena.vannini@istitutocervi.it – 0522 382963 / mailto:cinqueti@gmail.com