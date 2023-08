ROMA (ITALPRESS) – “Reato di solidarietà? Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l’immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani. Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare. Perchè contribuire ad arricchire chi organizza la tratta degli esseri umani non ha nulla a che fare con le parole solidarietà e umanità”. Così su Facebook il premier Giorgia Meloni replica a un post della segretaria del Pd Elly Schlein sul decreto del Governo sull’immigrazione.

