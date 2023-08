Sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità alta e sottile in giornata sul settore occidentale. Temperature in lieve aumento: valori minimi intorno a 20/24 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane; massime comprese tra 33 gradi della costa e 37/38 gradi delle zone di pianura con condizioni di disagio bioclimatico. Venti deboli in prevalenza orientali, a regime di brezza sulla costa. Mare poco mosso.

(Arpae)