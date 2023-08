Martedì 29 agosto inizia a Fiorano la novena in preparazione della Festa della Beata Vergine del Castello, Maria mediatrice di tutte le grazie, che si svolge ininterrottamente dal 1639, quando ancora il Santuario, oggi basilica minore, era in fase di costruzione. La prima pietra era stata infatti posata cinque anni prima, nel 1634, per la volontà dei Fioranesi di ringraziare l’immagine miracolosa che li ha preservati dalla peste del 1630 e del duca Francesco I di inserirlo nel grande progetto della Delizia di Sassuolo. Per questo alla sua progettazione e alla decorazione furono chiamati gli artisti impegnati della fabbrica nel palazzo ducale.

Ogni sera, alle ore 20, parte da un quartiere fioranese una processione che sale alla basilica dove, alle 20.30, viene celebrata la Messa.

Mercoledì 30 agosto è atteso Mons. Lino Pizzi vescovo emerito di Forlì-Bertinoro; sabato 2 settembre Mons. Giuseppe Verucchi vescovo emerito di Ravenna tiene alle ore 17,30 una catechesi su ‘Maria donna dell’ascolto e discepola fedele’ e celebra la Messa alle ore 19. Domenica 3 settembre mons. Luciano Monari, vescovo emerito di Brescia, celebra la Messa alle ore 17.30 e guida la successiva liturgia penitenziale.

Giovedì 7 settembre, alle ore 20, si svolge la solenne cerimonia dell’Incoronazione dell’immagine, con i primi vespri e la Messa, celebrata da mons. Francesco Cavina, vescovo emerito di Carpi.

Venerdì 8 Settembre la festa inizia quando non è ancora giorno con la prima Messa alle ore 5, alla quale ne segue una ogni ora fino alla Messa delle ore 11. Alle ore 9 celebra il vicario generale mons. Giuliano Gazzetti.

Nel pomeriggio la Messa delle ore 17.30 e la processione, sono celebrate dall’arcivescovo Mons. Erio Castellucci.

Per tutta la giornata sono disponibili sacerdoti per le confessioni ed è possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria con Confessione, Comunione, recita Pater, Ave e Gloria secondo le intenzioni del Papa e del Credo.

Sul piazzale è organizzata la grande pesca di beneficenza, con bancarelle, bar e, al termine delle cerimonie, apertura dello stand gastronomico. La festa si conclude alle ore 23.30 con i fuochi artificiali.

Il piazzale è interdetto al traffico. Per chi ne ha la necessità sono disponibili navette dal centro di Fiorano.