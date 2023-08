Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 agosto, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia o di Modena nord.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusure:

-dalle 22:00 di lunedì 28 alle 06:00 di martedì 29 agosto, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti, Corso Kennedy e Corso Argentina ed entrare sulla A4 alla stazione di Padova est;

-nelle tre notti di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 agosto, con orario 22:00-6:00, sul ramo di allacciamento A4/A13, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Venezia, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A4 alla stazione di Padova est, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Argentina, Corso Kennedy e Corso Stati Uniti, per entrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale;

-nelle due notti di giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre, con orario 22:00-6.00, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti, Corso Kennedy e Corso Argentina ed entrare sulla A4 alla stazione di Padova est.