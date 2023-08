Più di 200 palloni, oltre a paletti, cinesini, ostacoli e scalette, per un gesto di solidarietà che vede protagonista il mondo del calcio dilettantistico.

A donare il prezioso materiale, necessario per allenarsi, è stata infatti la ASD Bibbiano San Polo (RE) che ha voluto così “adottare” la ASD Meldola (FC), società duramente colpita dall’alluvione di maggio.

“Anche il calcio ha un cuore”, questo il nome che si è voluto dare all’iniziativa, si è svolta oggi al centro sportivo di Meldola con la consegna del materiale, alla presenza di Simone Alberici, presidente della Lega regionale dilettanti, e di Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, che ha offerto la collaborazione regionale.

Oltre alle autorità comunali, erano presenti i dirigenti delle due società: Gianni Delrio (ASD Bibbiano San Polo) e Marco Mambelli (ASD Meldola).

“Un gesto tanto più significativo se pensiamo che riguarda una realtà, quella del calcio dilettantistico, che non dispone di significative fonti di finanziamento, fondandosi sul prezioso e insostituibile contributo del volontariato- ha sottolineato Manghi-. E che riafferma quei valori di prossimità e condivisione di cui lo sport può e deve farsi portatore, anche come insegnamento verso le nuove generazioni”.

Un aiuto concreto per ripartire in vista della prossima annata calcistica, dunque, in una sorta di ideale gemellaggio dall’Emilia alla Romagna.

“Se consideriamo che non ci siamo mai visti né conosciuti, quello che ha fatto il Bibbiano San Polo è incredibile”, ha detto Marco Mambelli dell’ASD Meldola.

“E’ sicuramente una goccia nel mare, ma questa iniziativa va ad aggiungersi a tutte le altre degne di nota, cui il Bibbiano San Polo continua a essere sensibile”, il commento di Gianni Delrio.