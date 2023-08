Una richiesta, quella delle associazioni di categoria in rappresentanza degli operatori del commercio ambulante che arriva in seguito allo spostamento del mercato cittadino per il Campionato mondiale del volo a vela.

“L’ubicazione attuale – spiegano Anva Confesercenti Modena e Fiva Confcommercio – è migliore rispetto a quella precedente, ovvero Piazzale delle Arcate. Piazza dell’Alpino è una posizione più centrale e interessante dal punto di vista commerciale, c’è più affluenza e gli ambulanti hanno incrementato il loro lavoro. Per questo vorremmo che potesse diventare la collocazione definitiva del mercato settimanale del sabato”.