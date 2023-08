ROMA (ITALPRESS) – Il Genoa vince la prima partita dopo il ritorno in Serie A battendo di misura, per 1-0, la Lazio nella seconda giornata di campionato. Allo stadio Olimpico ai rossoblù basta il gol di Retegui, giunto dopo appena un quarto d’ora; ai biancocelesti invece non basta il resto della gara per evitare la seconda sconfitta consecutiva. Parte alla grande il Genoa, voglioso di riscattare il pesante ko della gara dell’esordio contro la Fiorentina. Dopo dieci minuti sfiora il vantaggio, Vasquez crossa da posizione defilata e colpisce un clamoroso palo. Ma non passerà molto prima che i neopromossi vengano premiati. Al 16′ Frendrup calcia in porta, respinge Provedel, sulla ribattuta Retegui segna lo 0-1 con un preciso colpo di testa. La Lazio resta attonita e non riesce a liberarsi dal pressing avversario, vane le incursioni nell’area genoana. Solo nel finale di primo tempo alza i giri del motore e trova qualche acuto con le invenzioni di Luis Alberto e i palloni in mezzo di Felipe Anderson.

La squadra di Gilardino torna negli spogliatoi legittimamente avanti nel risultato, malgrado le proteste biancocelesti per un calcio di rigore non assegnato. Ripartono con un altro piglio, gli uomini di Sarri, nella ripresa. Dopo cinque minuti Martinez respinge alto sopra la traversa la conclusione di Luis Alberto. La Lazio è più arrembante, sfiora il pareggio con Zaccagni e, ancora di più, pochissimo dopo con la traversa centrata da Immobile. Tranne una bella occasione di Frendrup, nel secondo tempo, è la Lazio a fare la partita. Con l’ingresso di Castellanos, che si fa subito notare con una chance sul fondo, Sarri passa al 4-4-2 per cercare quantomeno il pareggio. Un’impresa fallita dalla squadra romana, che si rassegna a incassare la seconda sconfitta di fila. Il neopromosso Genoa festeggia un successo di prestigio e segna i primi tre punti in classifica. Prima vittoria da tecnico in Serie A per Gilardino. Fermi a quota zero la Lazio e Sarri.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).