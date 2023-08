Un film divenuto classico, che tocca nel vivo la storia della nostra città, del nostro Paese e di tutto il mondo. Una storia che ha cambiato il destino di una famiglia e lasciato un segno profondo nella coscienza collettiva, anche ad ottant’anni dagli eventi narrati.

Venerdì 1 settembre alle 21.30 a Palazzo dei Principi, a Correggio, verrà proiettato il film “I 7 fratelli Cervi”, pellicola del 1968 di Gianni Puccini, con sceneggiatura di Cesare Zavattini, e interpreti del calibro di Gian Maria Volontè, Serge Reggiani, Carla Gravina, Riccardo Cucciolla, Renzo Montagnani.

Il film, che viene proiettato nell’ambito del ciclo “Cinema a Palazzo” realizzato dal Comune di Correggio con Arci, Cinecomio e Cinema Eden di Puianello, in collaborazione con ANPI di Correggio (sarà presente il presidente Giuseppe Lini), ebbe una gestazione molto travagliata, sia a causa della censura preventiva che tentò di boicottarne realizzazione e distribuzione, sia a causa della situazione di salute del regista, Gianni Puccini, scomparso poche settimane dopo la fine delle riprese.

Il film ha avuto anche un grosso impatto su Reggio Emilia, dal momento che fu girato nelle location storiche originali coinvolgendo tantissime comparse prese sul territorio. Inoltre, Volonté e gli altri attori approfittarono della loro presenza per sostenere la battaglia dei cittadini di Fabbrico che in quel periodo avevano occupato il Cinema Teatro del loro paese (il “Pluto”- Teatro Pedrazzoli) per garantirne l’attività in un clima davvero difficile.

Nel corso della serata sarà possibile visitare una esposizione di manifesti, locandine e poster originali del film. Si tratta di una selezione della collezione privata che il giornalista correggese Giampaolo Corradini, grande appassionato di cinema italiano e di Gian Maria Volontè in particolare, ha gentilmente messo a disposizione per l’occasione.

Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti sia per la proiezione sia per la mostra di manifesti e locandine