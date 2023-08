Il personale del Commissariato di Mirandola ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 21 anni per aver perpetrato una truffa attraverso un noto portale di annunci online.

Nello specifico, l’autore della truffa inseriva un annuncio di vendita relativo ad un monopattino elettrico. L’acquirente, interessato all’offerta, veniva rinfrancato circa la veridicità della stessa anche da una videochiamata intercorsa con il venditore, nel quale lo stesso mostrava il monopattino e si faceva riprendere anche in volto. Per tale acquisto, la parte lesa effettuava bonifico bancario indirizzato al conto corrente relativo all’IBAN indicatogli, per una somma pari a 300 euro. Non ricevendo l’acquisto effettuato e tentando invano di contattare il venditore, presentava querela.

Dopo una certosina indagine da parte degli uomini del Commissariato di Mirandola – ove venivano effettuati numerosi accertamenti, anche online e sui social, confronti e ricercati i riscontri degli stessi – si risaliva all’identità del venditore, appurandosi essere 21 enne residente in altra regione, peraltro gravato da numerosi precedenti specifici, e si provvedeva a denunciarlo all’A.G.