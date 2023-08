Nei primi sei mesi del 2023 sono state 129 le vetture sottoposte a sequestro per mancanza di copertura assicurativa e tolte dalla circolazione stradale dalla polizia locale dell’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord. Oltre alle mancate coperture assicurative, sempre al 30 giugno 2023, la polizia locale dell’Unione ha accertato che 21 persone circolavano senza aver mai conseguito la patente di guida o con patente revocata.

Sono state inoltre riscontrate 17 violazioni per circolazione in stato di ebbrezza alcolica e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, a fronte di oltre 1.200 controlli effettuati, eseguiti nell’ambito del progetto su scala nazionale denominato “Drink and drive” (www.cambiailfinale.it) che ha visto coinvolti diversi corpi di polizia agire contemporaneamente a livello provinciale.

Nei primi sei mesi del 2023, sono stati inoltre controllati oltre 200.000 veicoli con il sistema dei varchi che ha permesso di individuare 600 veicoli non in regola con la prescritta revisione periodica. Infine, sono state effettuate oltre 400 pattuglie sulle strade dell’Unione dei Comuni secondo le tradizionali modalità di controllo per la verifica delle corrette condotte di guida (velocità, sorpassi, cinture, telefonini eccetera).

«Nei nostri servizi ci siamo concentrati in particolare sul contrasto della guida in assenza di copertura assicurativa, circostanza particolarmente disdicevole, soprattutto se si pensa alle conseguenze che si possono generare in caso di incidente che vedrebbero ingiustamente private le persone coinvolte del giusto risarcimento dei danni subiti – spiega il comandate della polizia locale dell’Unione dei Comuni Euro Bellei – il contrasto a queste condotte illecite, oltre ovviamente a tutte le altre previste dal Codice della Strada, continua con la stessa attenzione anche nel secondo semestre del 2023».

«Un doveroso ringraziamento va agli agenti della polizia locale dell’Unione – ha dichiarato Michele Goldoni, assessore alla Polizia Locale dell’Unione e sindaco di San Felice sul Panaro – per lo straordinario lavoro che svolgono tutti i giorni per la sicurezza del nostro territorio e per la salvaguardia dei cittadini che lo abitano».

«I risultati conseguiti – aggiunge Alberto Calciolari presidente dell’Unione e sindaco di Medolla – attestano la qualità e l’importanza del servizio, fondamentale presidio per la sicurezza dei territori della Bassa modenese e qualificato servizio assicurato dall’Unione ai propri cittadini».