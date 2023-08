Un aspetto radicalmente nuovo, una piattaforma digitale rinnovata e accattivante e una fruibilità semplice e veloce, che sarà personalizzata nel corso dei prossimi mesi per rispondere alle esigenze di navigazione di ciascun utente: queste le principali novità nuovo sito web di Iren luce gas e servizi, raggiungibile all’indirizzo irenlucegas.it .

La rinnovata organizzazione della gerarchia di navigazione e le nuove funzionalità uniscono perfettamente il mondo dei contenuti editoriali – dedicati a consigli utili e approfondimenti per chi vuole risparmiare e mantenere uno stile di vita sostenibile e confortevole- a un’esperienza di e-shopping coinvolgente e chiara. Non mancano le sezioni dedicate al brand, con le pagine del mondo Iren e quelle dedicate ai nuovi servizi digitali, l’App IrenYou e il programma di fidelizzazione Be Iren, per citarne solo alcuni. Soprattutto, risultano semplificate e approfondite le sezioni delle offerte per la commodity, distinte per target e rese più efficaci sull’intero funnel di conversione. Ma l’aspetto più innovativo è la capacità della piattaforma di personalizzare il proprio aspetto e i propri contenuti in funzione del singolo utente. Dopo una prima fase di machine learning e raccolta dati, infatti, il sito irenlucegas.it presenterà un’esperienza di navigazione unica per ciascun visitatore.

A sviluppare questa soluzione tecnologica è stata Accenture, azienda presente da oltre 60 anni in Italia, che supporta le principali organizzazioni pubbliche e private nella definizione del proprio core business digitale con l’obiettivo di accelerare la crescita sostenibile.

Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren luce gas e servizi, esprime grande soddisfazione per la delivery di questo progetto pluriennale: “Con questo rilascio costruiamo un tassello importantissimo nella digitalizzazione dei nostri prodotti e servizi e creiamo un dialogo sempre più stretto e customizzato non solo con i nostri clienti, ma anche con chi si avvicina per la prima volta al mondo Iren. Dentro questa nuovissima piattaforma non c’è solo la nostra offerta e proposta commerciale, ma ci sono i nostri valori, la nostra tensione al risultato in un percorso continuo di miglioramento e soprattutto la voglia di creare esperienze uniche e di rilievo per tutti coloro che scelgono Iren per la loro casa o il loro business”.

“Il progetto che stiamo portando avanti con Iren rappresenta un’innovazione importante all’interno del panorama delle utility italiane, settore che più di altri sta vivendo grandi cambiamenti e sfide cruciali” commenta Pierfederico Pelotti, Responsabile Utilities di Accenture. “Il nuovo portale – realizzato con un approccio multidisciplinare che integra le peculiarità del mondo Utilities con l’innovazione digitale di una realtà creativa come Accenture Song – segna l’inizio di un percorso che cambia radicalmente il modello di interazione con il cliente, favorendo una vera e propria reinvenzione dell’intera organizzazione verso un business più digitale, più connesso e all’insegna di una relazione con i consumatori trasparente e personalizzata, in grado di far incontrare con maggiore efficacia domanda e servizi offerti.”