La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento di via Roosevelt, che prevede fra l’altro l’asportazione di ampi tratti di asfalto: un procedimento (il cosiddetto “desealing”) che riporta il suolo alla naturale permeabilità, con effetti benefici anche per il microclima oltre che come misura anti-allagamenti.

Per raggiungere lo scopo generale, che è qualificare la « vivibilità dello spazio urbano », uno degli strumenti sarà mitigare le condizioni meteorologiche estreme, insieme a una maggiore sicurezza stradale, « colmando le prospettive urbane con inserimenti di vegetazione. »

Fra gli interventi previsti c’è infatti l’inserimento, nel centro della strada, di un avvallamento artificiale con presenza di alberature e arbusti, a integrare i sistemi di deflusso idrico già esistenti, per gestire meglio l’acqua di “ruscellamento” nella sede stradale.

Altra opera qualificante sarà il rifacimento della pista ciclabile in sede propria: contestualmente sarà introdotto il limite di velocità dei 30 chilometri orari, « in ragione dell’alta densità abitativa e di luoghi sensibili », con la posa vicino all’uscita delle scuole di “cuscini berlinesi”, quei riduttori che non occupano tutta la larghezza della strada in quanto destinati agli autoveicoli e non ai cicli.

Ulteriore caratteristica sarà lasciare libere da manufatti ampie fasce a favore di aree permeabili realizzate con grigliati d’erba per « mantenere vivi e attivi i rapporti fra le strade e le attività che vi si affacciano. »

L’importo complessivo del progetto è di 430.400€, dei quali l’11% a carico del Comune e il resto da finanziamento ministeriale. La delibera è immediatamente esecutiva.

« La prossima tappa – spiega Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica – sarà la gara per l’affidamento dei lavori, prevista nelle prossime settimane. Le tempistiche di cantiere seguiranno poi un ulteriore percorso di condivisione con le attività prospicienti, come ampiamente fatto nelle fasi di progettazione, per ridurre al minimo i disagi in corso di esecuzione. »