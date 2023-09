Dopo il successo delle prime due edizioni torna alla biblioteca comunale “Loria” la rassegna “Impressioni di Settembre”, conversazioni settimanali con autori seguite da un piccolo aperitivo insieme al pubblico.

Si comincia mercoledì 6 settembre con la scrittrice modenese Marisa Piccioli che converserà con Chiara Lusuardi (Istituto Storico di Modena) del libro “Il cobra fuma la pipa” pubblicato nel 2022 con “Giovane Holden Edizioni”.

Il lavoro della Piccioli ripercorre l’avventurosa traversata atlantica compiuta nel 1944 da migliaia di soldati brasiliani: allora si diceva in maniera proverbiale che « era più facile vedere un cobra fumare la pipa che dei militari brasiliani combattere in Europa », e invece arrivarono in Italia e seppero farsi onore. La loro storia si intrecciò con quella della città di Pistoia nel sanguinoso quadro di guerra civile che attanagliò l’Italia. È in questa cornice che ragazzi italiani e soldati brasiliani mescolano i loro destini in una vicenda di amicizia e di speranza.

Laureata in Pedagogia, dipendente del Comune di Carpi, Marisa Piccioli ha pubblicato, sempre per “Giovane Holden Edizioni” altri libri tra cui “I pulcini baldanzosi” (2015), premio speciale “Letteratura per l’Infanzia” del Premio Letterario Internazionale “Città di Cattolica”.

La rassegna prosegue il 13 settembre con Irene Giancaterino (“Storie per sognatori. Racconti che cambiano la vita”), il 20 settembre con Massimiliano Boschini, Giacomo Cecchin, Simone Terzi e Fabio Veneri (“La pianura dei portici. Itinerari di un incontro sentimentale”) e il 27 settembre con Elisa Paterlini e Luca Golinelli (“Mi prendo e mi porto via. Diario emozionale di due viaggiatori”).

Gli incontri, realizzati in collaborazione con la libreria “La Fenice” di via Mazzini, si terranno nell’auditorium “Loria” con inizio alle 18:45: l’ingresso è libero.

Per informazioni: 059649950 o biblioteca@carpidiem.it