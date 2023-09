Alessio Dionisi si è detto decisamente contento della mentalità dei ragazzi e di una vittoria merito del gruppo. Di certo non vedevamo l’ora del ritorno di Domenico Berardi ammette il Mister, al quale è piaciuto anche Pinamonti che stasera ha trovato il gol. Un Pinamonti che sta crescendo sempre più e che dietro oggi a un Mulattieri molto competitivo che sarà di stimolo.

Dionisi si è detto anche contento della fine del mercato che come ho chiarito altre volte, penalizza in termini di concentrazione realtà come il Sassuolo.

Per Marco Baroni allenatore del Verona, l’errore è stato concedere troppi palloni persi permettendo al Sassuolo di costruire le azioni con le quali sono stati punti.

Claudio Corrado