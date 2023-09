A Castelvetro inizia la distribuzione dei kit per la nuova raccolta differenziata. Apre lunedì 4 settembre in via Costituzione 18, presso il bocciodromo comunale, la Casa Smeraldo dove i cittadini potranno ricevere le informazioni e ritirare il materiale necessario per conferire i rifiuti con il nuovo sistema. Rimarrà aperta tutti i giorni fino all’8 ottobre (dal lunedì al sabato 8.30-12.30/14.30-18.30 e la domenica dalle 9 alle 13).

Il servizio sarà quindi operativo nel giro di poche settimane. La nuova raccolta differenziata porta a porta comincerà infatti il 25 settembre nel forese e nelle zone artigianali e industriali (Zai), secondo il calendario che sarà consegnato a tutti gli utenti. In seguito inizieranno in modo graduale le sostituzioni dei cassonetti in centro storico e nella zona residenziale dove è invece previsto il modello stradale.

Come funziona la raccolta

Il sistema che sarà adottato a Castelvetro prevede la raccolta porta a porta integrale nel forese e nelle zone artigianali e industriali (Zai) e la raccolta stradale nei quartieri più densamente abitati, dove saranno collocati i nuovi cassonetti.

Nel forese e Zai ogni utenza avrà in dotazione contenitori per indifferenziato, vetro e organico e sacchi azzurri per carta/cartone e gialli per plastica/lattine. I residenti dovranno esporre il rifiuto nelle adiacenze del proprio civico la sera prima del giorno di raccolta previsto dal calendario per ogni materiale.

In centro storico e nelle aree residenziali (comprese le località di Puianello, Solignano Nuovo, Ca’ di Sola e Levizzano Rangone) i cittadini avranno invece a disposizione nuovi cassonetti stradali per la raccolta di carta, plastica, vetro, organico, sfalci, ramaglie e indifferenziato. Solo per quest’ultima frazione di rifiuti il cassonetto sarà apribile con carta Smeraldo. Tutti gli altri cassonetti, invece, saranno ad accesso libero.

Come ritirare il kit

Ad ogni cittadino intestatario di un contratto Tari è già stato dato, tramite la lettera informativa inviata agli utenti, un appuntamento con indicati giorno e fascia oraria per il ritiro del kit presso la Casa Smeraldo al fine di evitare code agli sportelli. Chi non potrà rispettare l’appuntamento indicato, può comunque ritirare il materiale nei giorni e orari di apertura.

Per le utenze del forese e delle zone industriali il kit sarà composto da contenitori per organico, vetro e indifferenziato e da sacchi per carta, plastica e organico. Saranno forniti anche la carta Smeraldo (la tessera del Gruppo Hera che serve per aprire i cassonetti dell’indifferenziato collocati nei quartieri più densamente abitati e per accedere alla stazione ecologica) oltre che il calendario della propria zona di residenza e la guida alla raccolta differenziata.

Alle utenze del centro e delle zone residenziali saranno consegnati la carta Smeraldo, i sacchi per conferire l’organico con la relativa pattumella areata da posizionare sotto il lavello e la guida alla raccolta differenziata.

I canali di contatto del Gruppo Hera

Oltre alla Casa Smeraldo per qualsiasi informazione rimangono sempre attivi i canali informativi del Gruppo Hera: il sito www.gruppohera.it (digitando Castelvetro come comune di residenza), il Servizio Clienti 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (aziende) e l’app Il Rifiutologo, dove è possibile trovare in base all’indirizzo di residenza l’esatta modalità di servizio prevista.