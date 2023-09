La Squadra Volanti, nel pomeriggio del 30 agosto scorso, denunciava a piede libero un 17enne tunisino per detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, nelle zone adiacenti al parco NoviSad.

Nello specifico, in quella via Molza, la Volante notava un ragazzo che, alla vista degli operanti, tentava di gettare in un’aiuola vicino a lui degli oggetti. Insospettiti da quanto visto, si apprestavano a bloccare celermente il ragazzo e a recuperare il materiale presentatosi in n. 2 pezzi di sostanza resinosa di colore marrone che, all’esito della prova narcotest, risultava essere sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso complessivo di gr. 30.

Il ragazzo, che non era in grado di fornire documenti di identificazione, veniva sottoposto a perquisizione personale, la quale dava esito positivo: rinvenivano infatti, nella tasca destra del suo pantalone, 120 euro suddivisi in banconote di vario taglio e un telefono cellulare che venivano sequestrati unitamente alla sostanza rinvenuta.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura si procedeva ai rilievi fotodattiloscopici presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica e si accertata che trattavasi di minore, il quale veniva quindi deferito in stato di libertà per la detenzione e invitato a presentarsi al Pris.