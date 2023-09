Axel Cremonini è campione italiano under 12 maschile di doppio. Dopo il successo dello scorso anno a Roma nella categoria inferiore, si conferma insieme all’amico e compagno Alessandro Fronza di Levico Terme (Trento) scudetto 2023. Un bel successo per il tennista bolognese, classe 2011, che, seguito dal Maestro Simone Cerfogli, si allena presso lo Sporting Club Sassuolo. Lo stesso si è trovato di fronte proprio Alessandro nella finale di singolo svoltasi sui campi del TC Bonacossa di Milano e purtroppo Axel si è dovuto arrendere al terzo set per 6/4, dopo una partita di altissimo livello, in cui entrambi i giocatori hanno dimostrato un ottimo tennis.

Tutto lo staff e il Consiglio Direttivo dello Sporting Club Sassuolo si vogliono complimentare per lo scudetto italiano di Axel, che a soli 12 anni, ha dimostrato di essere già un piccolo campione! Ora sono in arrivo per lui le finali a squadre con la maglietta del circolo e il prossimo weekend, sempre capitanato da Simone Cerfogli, giocherà presso il TC Italia di Forte dei Marmi insieme al compagno Matteo Grotti, con cui hanno conquistato il titolo regionale.

Da sottolineare anche la semifinale di doppio raggiunta da Alberto Nicolini ai campionati italiani nell’under 14 maschile: una buona stagione per lui che sta crescendo e proprio quest’estate ha messo da parte ottimi risultati nei tornei internazionali, seguito dal Maestro Giulio Mazzoli. Purtroppo la semifinale di doppio in coppia con l’amico e compagno Filippo Catalano presso il CT Giotto di Arezzo si è chiusa per 13/11 al super tie break in favore degli avversari.

Ottimo risultato nei Campionati Italiani a squadre di tennis wheelchair. In particolare il team dello Sporting Club Sassuolo alla prima partecipazione presso Bassano del Grappa ha schierato Wainer Righi e Paolo Tontodonati, che si allenano quotidianamente sui campi del circolo seguiti dal Tecnico Alessio Bazzani. Nella prima giornata i ragazzi hanno avuto la meglio sul TC Sedico di Bergamo con il punteggio 6/1 6/1 al doppio decisivo. Nella seconda giornata si sono dovuti arrendere ai più forti giocatori di Active Sport Disabili di Gussago, ma a seguire hanno vinto con la Polisportiva 2M di Campi Bisenzio. Domenica 3 settembre si sono disputate le finali incrociate e dopo la sconfitta contro SBS Bergamo, gli atleti dello Sporting Club Sassuolo chiudono al 6° posto in Italia, orgogliosi dell’esperienza fatta e del buon livello di tennis!