Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 4 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 5 SETTEMBRE E DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 6 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna. Di conseguenza, nelle suddette notti, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel tratto chiuso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: Via Chiavicone, SS64 Porrettana, SP3 Via Guglielmo Marconi e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Interporto.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 5 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE E DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 7 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 8 SETTEMBRE, sarà chiusa la stazione di Altedo, in uscita per chi proviene da Padova. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 settembre, sarà completamente chiusa la stazione di Boara, in entrata e in uscita,. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Monselice o di Rovigo.

******

Sul R14 Raccordo di Casalecchio, la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima – inizialmente prevista dalle 22:00 di questa sera lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 settembre – è stata procrastinata nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Ancona: uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro sulla A14 e proseguire sulla Tangenziale, direzione A/1 Firenze;

-per chi proviene da Padova: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova e proseguire sulla Tangenziale, in direzione A/1 Firenze.

Sarà contestualmente chiusa l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio. Di conseguenza, chi percorre la Tangenziale e proviene da San Lazzaro di Savena/A14, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 1 “Nuova Bazzanese”; saranno inoltre chiusi i rami di svincolo che, dalla Nuova Bazzanese immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, per chi proviene sia da Vignola sia da Bologna città.

In alternativa, si consiglia:

-verso Milano: utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14;

-verso Firenze: percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana, il Raccordo Sasso Marconi-Nuova Porrettana (R43) ed entrare sulla A1 attraverso la stazione di Sasso Marconi; -verso Ancona: utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro, sulla A14.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze. In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Firenze potrà uscire, sulla A14, alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per poi entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio e proseguire in direzione della A1 / Firenze.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne del tratto compreso tra Castel San Pietro ed Imola. Il suddetto tratto sarà chiuso, per consentire attività di ispezione del cavalcavia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 settembre: chiusura del tratto Imola-Castel San Pietro, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: Via Salice, SP610, SS9 Via Emilia, Via Cova, Via San Carlo, SP19 e rientrare sulla A14 alla stazione di Castel San Pietro;

-dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 settembre: chiusura del tratto Castel San Pietro-Imola, verso Ancona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, Via San Carlo, Via Cova, SS9 Via Emilia, SP610, Via Selice e rientrare sulla A14 alla stazione di Imola.