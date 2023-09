Si terrà giovedì 7 settembre alle 21 nel parco del Castello di Formigine “Le stelle del musical”, spettacolo dedicato ai grandi musical della storia. A salire sul palco saranno le cantanti Francesca Taverni e Floriana Monici accompagnate dai Maestri Gen Llukaci al violino e Denis Biancucci al pianoforte. Non solo un concerto, ma un viaggio con splendide voci tra ritmi travolgenti, armonie persuasive e melodie evocative.

Il concerto è a cura di Fondazione ANT e Salotto Culturale Modena. L’ANT è un’associazione italiana che fornisce da 45 anni assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Tra i progetti portati avanti dall’Associazione c’è il servizio di trasporto per i cittadini che devono effettuare cicli di radioterapia e visite specialistiche al Policlinico di Modena. Ingresso a offerta minima di 15 euro. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso l’Auditorium Spira mirabilis. Info e prenotazioni: 059238181 – 3404049181.